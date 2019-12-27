Наблюдательный совет РУСАДА назвал неэтичным поступок директора агентства Юрия Гануса, который высказал особое мнение по поводу решения оспорить вердикт ВАДА об отстранении российских спортсменах.



Юрий Ганус не раз высказывался о правомерности санкций ВАДА, которое отстранило наших спортсменов на 4 года от участия в Олимпийских Играх и чемпионатах мира, однако не подчинится решению общего собрания он, как генеральный директор не мог. Ганус был вынужден отправить документы с выражением общей позиции, но при этом приложил и письмо со своим особым мнением. Кстати, на заседание общего собрания РУСАДА ни он, ни кто либо из руководства организации не явился. Присутствовал только юридический представитель агентства. Иначе как демаршем назвать это было сложно. Неэтичной сочли выражение особого мнения в наблюдательном совете РУСАДА. Его глава Александр Ивлев сказал, что считает необходимым координировать подобные моменты со всеми участниками процесса. Это вопрос банальной этики – добавил Ивлев. Тем не менее, Ганус сохраняет доверие ВАДА и к РУСАДА нет никаких претензий, хотя организация и была лишена статуса соответствия. На этом несоответствии российская сторона и собирается строить линию защиты в международном арбитраже. Кстати, в пакете документов, находится уведомление о том, что интересы нашей страны и будет представлять швейцарская фирма Шелленберг Виттмер, которая выиграла дело российских олимпийцев перед Играми в Пхенчхане.

Дата рассмотрения спора между РУСАДА и ВАДА пока не определена.