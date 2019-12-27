«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов

Речь идет о компенсации, которую присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж за недопоставленный объем транзитного газа.

Получение украинской стороной почти 3 миллиардов долларов подтвердили и «Газпром», и «Нафтогаз». Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере назвал это большой победой для страны и подчеркнул, что деньги уже поступили на счета.

В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что общая сумма компенсации по результатам спора составила 5 миллиардов долларов. Другую часть украинская компания получила в виде газа, поставленного «Газпромом» в 2014 году.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал последнюю выплату «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий со стороны «Нафтогаза». Стороны пришли к согласию на встрече в Минске 20 декабря. В рамках урегулирования спора также Москва и Киев также договорились подписать новое транзитное соглашение на пять лет с возможностью его продления еще на десять лет.

Само транзитное соглашение еще не подписано – стороны продолжают обсуждение деталей договора.