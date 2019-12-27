Вдова Юрия Лужкова объявлена в розыск по делу о клевете

Такое решение вынес мировой суд в Калмыкии, — подтвердил «Эху Москвы» адвокат заявителя Дмитрий Савочкин.

Дело возбудили по заявлению Эренцена Манжеева. Он является финансовым управляющим бизнеса шурина Лужкова. Богатейшая россиянка Елена Батурина и ее брат Виктор Батурин ведут судебную тяжбу в Австрии. Представитель Батуриной Геннадий Теребков заявил, что постановление судьи будет оспорено, а за делом о клевете, по его мнению, стоят структуры Михаила Фридмана. Представители миллиардера это не комментируют.