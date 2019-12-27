Армия фельдмаршала Халифы Хафтара захватила старый аэропорт Триполи

В ее заявлении говорится, что военные контролируют наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы Ливии, — передает телеканал «Аль Арабия». Накануне правительство национального согласия премьера Файиза Сараджа, признанное мировым сообществом, официально запросило у Турции всевозможную военную поддержку. Сторонники Сараджа находятся в Триполи.