Армия фельдмаршала Халифы Хафтара захватила старый аэропорт Триполи

В ее заявлении говорится, что военные контролируют наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы Ливии, — передает телеканал «Аль Арабия». Накануне правительство национального согласия премьера Файиза Сараджа, признанное мировым сообществом, официально запросило у Турции всевозможную военную поддержку. Сторонники Сараджа находятся в Триполи.
2019-12-27T21:30:00+03:00
2019-12-27T21:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 27 декабря 2019
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