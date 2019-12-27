Газопровод «Северный поток-2» могут достроить с помощью российского судна «Академик Черский»

Сейчас оно находится на Дальнем Востоке, — сообщил глава Минэнерго Александр Новак. По его мнению, труба по дну Балтийского моря из России в Германию будет введена в эксплуатацию до конца следующего года. На днях США ввели санкции против строительства газопровода и главный подрядчик свернул работы по прокладке труб.