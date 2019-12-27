Президент Украины назвал победой выплату «Газпромом» почти трех миллиардов долларов «Нафтогазу»

Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, что деньги уже поступили на счета. Эта выплата в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда – часть пакетного соглашения об условиях подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину в Европу.
2019-12-27T21:30:00+03:00
2019-12-27T21:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 27 декабря 2019
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