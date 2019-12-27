Во всех храмах Черногории каждые 2 часа до Рождества будут звонить в колокола – в знак протеста против нового закона

Об этом сообщили в Черногорской митрополии Сербской православной церкви. В нем говорится, что ответственность за последствия принятия закона напрямую несут депутаты, правительство и президент. В церкви считают, что задержание протестующих вызвали небывалые раскол и ненависть в обществе. В ночь на пятницу парламент принял резонансный закон, по которому имущество Сербской православной церкви могут изъять.
2019-12-27T21:00:00+03:00
2019-12-27T21:03:37+03:00
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21:00, 27 декабря 2019
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