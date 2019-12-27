Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным осужденного по «московскому делу» Сергея Суровцева

Он получил 2,5 года колонии. Тверской суд Москвы во вторник признал его виновным в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля. По версии следствия, Суровцев якобы ударил бойца Росгвардии металлическим ограждением. Адвокат осужденного настаивал, что в действиях подзащитного не было состава преступления.