«Новая газета» обратилась в суд с жалобой на следователей, которые провели обыск и допрос ее корреспондента

«Новая газета» обратилась в Тверской суд Москвы с жалобой на следователей, которые провели обыск и допрос ее корреспондента. Юлию Полухину накануне увезли в СК без адвоката. Ее привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу против бойцов частной военной компании Е.Н.О.Т, обвиняемых в бандитизме, разбоях, кражах и организации преступного сообщества. Юлия Полухина писала об арестах участников этой организации.
2019-12-27T21:00:00+03:00
2019-12-27T21:02:59+03:00
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21:00, 27 декабря 2019
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