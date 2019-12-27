«Новая газета» обратилась в суд с жалобой на следователей, которые провели обыск и допрос ее корреспондента

«Новая газета» обратилась в Тверской суд Москвы с жалобой на следователей, которые провели обыск и допрос ее корреспондента. Юлию Полухину накануне увезли в СК без адвоката. Ее привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу против бойцов частной военной компании Е.Н.О.Т, обвиняемых в бандитизме, разбоях, кражах и организации преступного сообщества. Юлия Полухина писала об арестах участников этой организации.