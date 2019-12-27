Уголовное дело возбудили против организатора протестов в Ингушетии Мусы Мальсагова

Ему вменяют организацию экстремистского сообщества, — сообщил в Фейсбуке адвокат Мальсагова Магомед Беков. Ранее сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа арестовали по делу о призывах к массовым беспорядкам во время мартовского митинга против новой границы Ингушетии и Чечни.