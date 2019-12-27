Z Архив новостей новости
5 0 6 0
20:30, 27 декабря 2019

Уголовное дело возбудили против организатора протестов в Ингушетии Мусы Мальсагова

Ему вменяют организацию экстремистского сообщества, — сообщил в Фейсбуке адвокат Мальсагова Магомед Беков. Ранее сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа арестовали по делу о призывах к массовым беспорядкам во время мартовского митинга против новой границы Ингушетии и Чечни.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..

5 397 6 44984 20.12
Kобщество, политика, история, путин, снг, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Молчание — золото Вот это самое отвратительное в современное России — то же двойное поведение и двоемыслие, как в совке. Если ты с партией — ты в шоколаде. Если думаешь иначе, то тоже в шоколаде. Но если молчишь…

5 47 6 5563 17:50
Kмвд, навальный, общество, оппозиция, полиция, интернет, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 81 6 10348 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 12632 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 92 6 12268 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 281 6 37682 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 87 6 11713 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»...

5 505 6 68548 21.12
Kсша, газ, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 36 6 5306 00:05
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

+ Мария Захарова: Ударно работаем — ударно отдыхаем! Мария Захарова: Ударно работаем — ударно отдыхаем! Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» Департамента информации и печати МИД России…

5 54 6 8670 17:19
Kмид, общество, видео, события
Новости

Украина взыскала первый штраф за полеты над Крымом Штраф около 6 тысяч долларов США заплатила авиакомпания Евро-Азия-Эйр из Казахстана, которая совершила перелет в августе этого года…

5 41 6 6855
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Муч, как недавний инсайдер, действительно что-то знает или несет брехню? Обсудим…

5 220 6 37707 23.12
8читать ;смотреть
Kтрамп, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 169 6 33021 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

+ Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой Право выбора правил и места проведения поединка боец смешанных единоборств оставил за главой Чечни…

5 51 6 9919 09:04
8читать ;смотреть
Kполитика, кадыров, общество, события
Блоги

«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы…

5 154 6 30653 23.12
Kшколы, образование, спецслужбы, видео, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт…

5 264 6 54713 25.12
Kполитика, история, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Налог на доходы физических лиц может вырасти с 13 до 16% Это одно из предложений, которое обсуждают в Кремле и правительстве…

5 70 6 44930
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 224 6 155569 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование

3198153
«Процессы литературных прототипов».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 26 6 7577 22.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

«Федермессер, Хаматова, Доктор Лиза»: Интервью Белковского о мафии благотворителей Он убежден, что польза от благотворительности тоже есть, но не следует канонизировать людей, которые им занимаются…

5 143 6 167346 22.12
Kблаготворительность, помощь, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 178 6 150814 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8228323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4309248

Сегодня в эфире