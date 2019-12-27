Украине впервые удалось взыскать деньги за полеты над Крымом

Авиакомпания из Казахстана Euro-Asia Air добровольно выплатила штраф примерно в 6 тысяч долларов. Как сообщили в Минобороны Украины, это связано с тем, что в августе самолет компании пролетел над полуостровом. Власти Украины считают, что его незаконно оккупировала Россия. За 5 лет украинская сторона выписала штрафов в отношении российских компаний за полеты над Крымом на сумму в полмиллиарда долларов.
2019-12-27T20:30:00+03:00
2019-12-27T20:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 27 декабря 2019
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