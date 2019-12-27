В «Нафтогазе» подтвердили, что «Газпром» выплатил почти 3 миллиарда долларов

Тем самым было выполнено решение Стокгольмского арбитражного суда. Об этом в Фейсбуке написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Ранее на встрече в Минске Россия, Украина и Еврокомиссия подписали документы, согласно которым Москва выплачивает назначенную судом сумму. Стороны отказались от существующих исков и подписали новое соглашение о транзите российского газа в Европу.
2019-12-27T20:30:00+03:00
2019-12-27T20:30:55+03:00
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20:30, 27 декабря 2019
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