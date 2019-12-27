Эксперты уверены, что на украденном в Москве советском лимузине Сталин никогда не ездил

Его основная машина была утилизирована, судьбы двух резервных автомобилей также точно известны – они находятся в частных коллекциях, — передает ТАСС со ссылкой на неназванного специалиста. Ранее сегодня стало известно о похищении на севере Москвы бронированного автомобиля ЗИС-115, на котором мог ездить Сталин.