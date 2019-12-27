Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России

Документы на заседании Совета безопасности представил вице-премьер Алексей Гордеев. Как передает РИА, доктрина предполагает создание госрезерва сельхозпродукции и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций.
2019-12-27T20:00:00+03:00
2019-12-27T20:02:43+03:00
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20:00, 27 декабря 2019
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