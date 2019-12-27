«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского суда

Как сообщили в российской компании, это связано с выполнением договоренностей, достигнутых на встрече в Минске 20 декабря. Тогда стороны подписали соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу на срок 5 лет.
2019-12-27T20:00:00+03:00
2019-12-27T20:02:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 27 декабря 2019
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