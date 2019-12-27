Представитель Елены Батуриной считает, что за уголовным делом против нее стоят структуры Михаила Фридмана

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы президента компании «Интеко» Геннадия Теребкова, которое поступило «Эху Москвы». В свою очередь, в компании А1 Михаила Фридмана заявили журналу Forbes, что комментариев не будет. Сегодня стало известно, что мировой суд Калмыкии возбудил уголовное дело о клевете в отношении Елены Батуриной и объявил ее в розыск – все это по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата. Между родственниками идет судебный процесс в Австрии.