Представитель Елены Батуриной считает, что за уголовным делом против нее стоят структуры Михаила Фридмана

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы президента компании «Интеко» Геннадия Теребкова, которое поступило «Эху Москвы». В свою очередь, в компании А1 Михаила Фридмана заявили журналу Forbes, что комментариев не будет. Сегодня стало известно, что мировой суд Калмыкии возбудил уголовное дело о клевете в отношении Елены Батуриной и объявил ее в розыск – все это по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата. Между родственниками идет судебный процесс в Австрии.
2019-12-27T20:00:00+03:00
2019-12-27T20:05:21+03:00
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Эксклюзив Эха 20:00, 27 декабря 2019
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