Суд объявил в розыск вдову Лужкова Елену Батурину по делу о клевете

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете. Соответствующий иск подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной, бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.

«Действительно мировой суд в Калмыкии вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и об избрании в отношении нее обязательства о явке», — отметил он.

Подробности иска адвокат комментировать отказался.