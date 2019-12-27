«Новая газета» пожаловалась в суд на допрос и недопуск адвоката к корреспонденту издания Полухиной

«Новая газета» пожаловалась в Тверской суд Москвы на недопуск адвоката к корреспонденту издания Юлии Полухиной, допрошенной накануне по делу ЧВК «Е.Н.О.Т». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Нашего специального корреспондента Юлию Полухину, мать двоих детей, человека с различными заболеваниями, начали допрашивать в 6.25 утра, в квартире, где 90-летняя бабушка и двое несовершеннолетних детей. Хотя достаточно было пригласить ее в соответствующее учреждение для дачи показаний, так как мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами. Кроме того, к следственным действиям не допустили адвоката», — рассказал Д.Муратов.

Он уточнил, что адвокат не мог попасть к Полухиной около 10 часов. «Только вмешательство людей, у которых в руках большая власть в нашей стране, привело к тому, что адвокат Петр Заикин был, в конце концов, допущен. Но в любом случае закон был нарушен самым безобразным образом. По этому поводу и подана наша жалоба», – отметил Д.Муратов.

В «Новой газете» хотят, чтобы сотрудники правоохранительных органов, которые приняли решение о проведении подобных следственных действий и нарушили УПК в части недопуска адвоката к корреспонденту, понесли наказание.

Допрос Полухиной был связан с публикациями в «Новой газете», которые касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

Корреспондент является свидетелем по уголовному делу в отношении участников ЧВК «Е.Н.О.Т.», обвиняемых в создании преступного сообщества и бандитизме, и готова сотрудничать со следствием, заключил Д.Муратов.