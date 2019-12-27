Театр «Современник» отменил новогодний спектакль из-за смерти Галины Волчек

На его сайте говорится, что играть веселую комедию в такой ситуации невозможно. Речь идет о постановке «С наступающим» 30 декабря. Билеты можно сдать в кассу до 8 января включительно. Галина Волчек, которая руководила «Современником» 30 лет, накануне скончалась. Ей было 86. Прощание с ней пройдет в «Современнике» в воскресенье, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.