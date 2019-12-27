Театр «Современник» отменил новогодний спектакль из-за смерти Галины Волчек

На его сайте говорится, что играть веселую комедию в такой ситуации невозможно. Речь идет о постановке «С наступающим» 30 декабря. Билеты можно сдать в кассу до 8 января включительно. Галина Волчек, которая руководила «Современником» 30 лет, накануне скончалась. Ей было 86. Прощание с ней пройдет в «Современнике» в воскресенье, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
2019-12-27T19:30:00+03:00
2019-12-27T19:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 27 декабря 2019
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