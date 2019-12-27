Суд в подмосковных Химках вернул в прокуратуру дело о хищении сотрудниками НПО имени Лавочкина 300 миллионов рублей

Судья Елена Морозова удовлетворила ходатайство стороны обвинения. При этом фигурантам продлили меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, — сказал ТАСС адвокат Станислав Шостак. По его словам, сторона защиты говорила о нарушениях в обвинительном заключении еще на первом заседании.