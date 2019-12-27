В Минэнерго полагают, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен до конца следующего года

Достроить его может российское судно «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке, — сказал министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. Ранее из-за санкций США главный подрядчик по прокладке труб по дну Балтийского моря свернул работы.