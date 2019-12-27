Вдова Юрия Лужкова и богатейшая женщина России Елена Батурина стала фигурантом дела о клевете

Его возбудили по заявлению от финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Глава компании «Интеко» объявлена в розыск, — сказал «Эху Москвы» адвокат заявителя Эренцена Манжеева Дмитрий Савочкин.

В свою очередь, представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков сообщил «Эху Москвы», что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана.

«А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», – заявил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.