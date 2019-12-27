Личному вагону Сталина в Грузии присвоен статус движимого памятника культурного наследия

Теперь любые действия с ним, включая реставрацию, необходимо согласовывать с агентством по охране культурного наследия, — сообщил его руководитель Ника Антидзе, — передает Интерфакс. Железнодорожный вагон-салон советского лидера находится на территории действующего в его родном городе Гори дома-музея.