Личному вагону Сталина в Грузии присвоен статус движимого памятника культурного наследия

Теперь любые действия с ним, включая реставрацию, необходимо согласовывать с агентством по охране культурного наследия, — сообщил его руководитель Ника Антидзе, — передает Интерфакс. Железнодорожный вагон-салон советского лидера находится на территории действующего в его родном городе Гори дома-музея.
2019-12-27T19:00:00+03:00
2019-12-27T19:05:18+03:00
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19:00, 27 декабря 2019
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