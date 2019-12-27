Петербургские художники создали уличную инсталляцию, на которой скамейку с бездомным везут полицейские машины

Её разобрали за несколько часов.

Работа участников арт-группы «Явь» появилась утром на юге Петербурга, недалеко от станции метро «Обводный канал». Около длинной кирпичной стены художники поставили скамейку. На самой стене они нарисовали две полицейские машины, которые тянут лавочку вверх, как олени в упряжке Санта-Клауса. Инсталляция – это отсылка к известной работе английского уличного художника Бэнкси. В его композиции бездомный на скамье выглядит как новогодний сказочник, которого тянут в небо нарисованные олени. В работе отечественных авторов бродягу везут полицейские автомобили. Петербургская инсталляция исчезла через считанные часы: лавочку быстро унесли. Напомню, предыдущая работа арт-группы «Явь» также продержалась недолго. Две недели назад художники отметили годовщину смерти академика Сахарова граффити с его портретом. Рисунок немедленно закрасили коммунальщики.

Арт-группа «Явь» существует в Петербурге уже пять лет. В неё входит около десяти человек.