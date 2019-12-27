Шоумен и стилист Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за пикет на Красной площади

В жалобе говорится о нарушении статей европейской конвенции по правам человека. Речь идет о правах на справедливый суд, на свободу выражения мнения и свободу собраний, — сообщает правозащитный центр «Мемориал», юристы которого подготовили обращение в ЕСПЧ. Поводом для штрафа стал пикет, который Сергей Зверев провел весной против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале.