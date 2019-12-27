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19:00, 27 декабря 2019

Елену Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Инициатором иска стал финансовый управляющий бизнеса ее брата.

Уголовное дело в отношении самой богатой россиянки возбудил мировой суд в Калмыкии. Заявление, поданное еще в сентябре, касается судебного процесса, который идет в Австрии между Еленой Батуриной и ее братом Виктором. Он в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному в 2007 году договору, в котором они урегулируют взаимные претензии. В ходе рассмотрения дела Батурина заявила, что против финансового управляющего ее брата Эренцена Манжеева в России возбуждено уголовное дело. Тот в ответ решил подать на вдову Юрия Лужкова заявление по статье о клевете, передает РБК. Сегодня мировая судья Оксана Севостьянова объявила Батурину в розыск, на нее наложено обязательство о явке. Такое решение было принято после того, как глава «Интеко» пять раз не являлась по повестке в суд. На время розыска уголовное дело было приостановлено.

Батурина и ее представители дело пока не комментировали.



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