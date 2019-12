Иностранная пресса продолжает публикации, посвященные 40-летию введения советских войск в Афганистан

Многие из тех десятков тысяч советских солдат, которые вернулись с фронта, так и не получили никакой помощи от властей, — отмечается в публикации AP. Кто-то еще десятилетиями страдал от пост-травматического синдрома, оказавшись в «унынии, апатии и отчаянии». Только в 2007 году количество ветеранов, совершивших суицид — составило около 500 человек, — написал в своей книге бывший офицер КГБ Владимир Гарькавый. На неё ссылается европейское агенство Reuters.

Другие вернулись из Афганистана с одним навыком — воевать. Их использовали бандиты в хаотичные послесоветские 90-е, — пишет американская The New York Times про эпоху «Малиновых пиджаков» в нашей стране. Журнал The Atlantic предупреждает, что так же в Россию будут возвращаться наёмники из Сирии и с Востока Украины. И перед ними тоже будет стоять вопрос — а что делать дальше?

С этим утверждением, но слегка в другом ключе, согласно Ливанское издание Al Modon — ведь до сих пор не ясно, когда завершится военная операция и на каких условиях. Газета задается вопросом: «Может ли Кремль гарантировать Сирии, что в конечном итоге всё-таки покинет её?»

Американская общественная телерадиокомпания NPR показывает документальный фильм о ветеранах Афганской Войны, которые говорят о том, что они лишь следовали приказам своего военного руководства. Их в Кабул послала Родина». Журналисты сравнивают эту кампанию с войной США во Вьетнаме, которая привела к поражению Вашингтона — в случае с Россией, это был конец «Холодной Войны», — отмечают они. Газета The Washington Post ранее писала, что Кремль использует эту войну, так же, как и Великую Отечественную, в пропагандистских целях.

Напротив, французская Le Figaro напоминает, что 20 лет назад Съезд Народных Депутатов принял постановление, в котором назвал афганскую войну преступной. Газета также приводит данные, согласно которым, СССР потратил на военные действия более 8 млрд долларов, что способствовало распаду Советского Союза. Этому также способствовало и замалчивание боевых потерь в ходе войны — это породило тотальное недоверие к власти.

По официальным данным, 10 лет войны в Афганистане, привели к гибели около 15 тысяч советских солдат.