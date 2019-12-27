После крушения самолета в Казахстане в больницах остаются почти 50 человек

Трагедия произошла сегодня утром, ее жертвами стали 12 человек.

Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата –Нурсултан, при взлете из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. На борту находилось 98 человек. На видео и фото с места трагедии видно, что у лайнера полностью разрушена носовая часть. Одна из пассажиров Гульнара Кашенова рассказала Telegram-каналу Mash, как произошло крушение.

Изначально сообщалось о 15 жертвах, но потом число уточнили – погибло 12 человек, среди них командир воздушного судна. Пострадавших 67, 8 из них, по данным властей, находятся в крайне тяжелом состоянии, 5 детей в реанимации. Жители Алма-Аты приносят в аэропорт цветы в знак скорби по жертвам.

В качестве предварительных причин крушения рассматриваются ошибка пилотов и техническая неисправность самолета. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Роман Скляр.

Как следует из расшифровки переговоров диспетчеров и экипажа, подготовка к полету проходила в штатном режиме, пилоты перестали выходить на связь почти сразу после взлета.

Предварительные итоги расследования будут озвучены 10 января. После катастрофы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить деятельность всех авиакомпаний страны. Работа перевозчика Bek Air приостановлена. Компания Fokker, построившая самолет, направит на место крушения своих специалистов.

Семьи погибших получат финансовую помощь от властей. Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур.