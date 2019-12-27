В Самарской области гомосексуалистам пожизненно запретили сдавать донорскую кровь

Самарская областная клиническая станция переливания крови приравняла гомосексуалистов к наркоманам и проституткам и запретила принимать от них кровь. «Абсолютное ограничение сдачи крови от лиц, относящихся к группе риска: гомосексуалисты, наркоманы, проститутки», — утверждается теперь на официальном сайте Службы крови Самарской области на странице «Противопоказания». При этом принадлежность к группе потенциально опасных лиц врачи, похоже, определяют на глазок. Во всяком случае, в ответе на запрос портала «Другой город» заместитель директора областной станции переливания крови Елена Кудинова, которая не видит в запрете никакой сегрегации, заявила, что донор получает отказ, если у врача-терапевта при общении с ним или с ней «возникает подозрение на поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью».



По словам Елены Кудиновой, в рамках работы Службы крови Самарской области сформирована «база лиц, пожизненно отведённых от донорства».