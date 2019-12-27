Суд в Калмыкии объявил в розыск богатейшую россиянку Елену Батурину

Дело о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова возбуждено по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, — передает РБК. Адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя, пояснил изданию, что Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс.
2019-12-27T18:30:00+03:00
2019-12-27T18:32:38+03:00
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18:30, 27 декабря 2019
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