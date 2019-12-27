Издание Baza вновь утверждает, что год назад в Магнитогорске произошел не взрыв газа, а теракт

Опубликован фильм. Журналисты утверждают, что в нем есть прежде не опубликованные кадры и важные документы. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что причиной взрыва дома в Магнитогорске был газ, а слухи о теракте не стоят обсуждения. 31 декабря прошлого года в результате взрыва обрушился один из подъездов 10-этажного жилого года в Магнитогорске. Погибли 39 человек.