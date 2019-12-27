Интернет-издание База опубликовало фильм-расследование о том, что случилось год назад в Магнитогорске

В Телеграм-канале утверждается, что журналистам Базы удалось найти владельцев взорвавшейся квартиры, поговорить с магнитогорскими газовщиками и найти документы, которые не оставляют сомнений, что это был теракт.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что все сообщения о теракте в Магнитогорске «это не более, чем слухи».

Следствие по делу полностью засекречено, но по некоторым признакам можно предполагать о том, что взрыв был запланирован. Такую позицию «Эху» озвучил заместитель шеф-редактора Znak.com Дмитрий Колезев. Источники в правоохранительных структурах также сообщали, что взрыв был неслучайным, отметил Дмитрий Колезев.