Конфликт разгорается вокруг поста директора Института искусствознания

Министерство культуры, как сообщается, потребовало, чтобы нынешний руководитель учреждения Наталия Сиповская ушла в отставку. В ее поддержку выступил коллектив.

В одном из ведущих научных центров российского искусствоведения сегодня извинялись за то, что порой не могут подобрать цензурные слова для описания ситуации. По словам сотрудников Института искусствознания, накануне вечером руководство Минкультуры вызвало их директора на разговор. Наталии Сиповской предложили уйти по собственному желанию, и тогда она сохранит научное руководство. Либо она будет уволена из-за результатов внеочередной проверки, которая нашла нарушения. Среди этих нарушений – неправомерная, по мнению министерства, выплата почти ста миллионов рублей в качестве премии. Впрочем, и до этого министерство высказывало претензии директору, рассказала главный бухгалтер Наталия Скоморохова. В частности, требовали провести сокращения.

Если разложить те самые сто миллионов на сотрудников института, то в итоге каждому выплатили премии в размере от 7 до 10 тысяч рублей, рассказывали сами сотрудники. Это при окладе в 20-30 тысяч. Люди считают, что министерство попросту собирается ликвидировать институт. Как поступило уже с несколькими подобными учреждениями. Не верить обещаниям Минкульта посоветовал и бывший директор Музея кино Наум Клейман.

Поддержку институту уже выразило руководство Третьяковскорй галереи, подтвердила сегодня на собрании заместитель генерального директора музея, а также ведущий научный сотрудник института искусствознания Татьяна Карпова.

На сегодняшнем собрании коллектив института поддержал обращение в поддержку своего директора, которое направят в министерство культуры.

Сама Наталия Сиповская на заседании не присутствовала. По словам ее помощников, директору института стало плохо после встречи в министерстве, ей несколько раз вызывали «скорую помощь». В самом Минкульте сказали агентству ТАСС, что не подтверждают сообщения о требовании к главе учреждения.