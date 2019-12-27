«Новая газета» подала в Тверской суд жалобу на действия силовиков в отношении своего спецкора Юлии Полухино

Полицейские и росгвардейцы действовали вопреки закону и здравому смыслу — такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор издания Дмитрий Муратов. Будет ли Юлия Полухина требовать компенсации за действия силовиков, пока неизвестно, добавил Дмитрий Муратов.