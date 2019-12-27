Сотрудница конной полиции Татьяна Зима сообщила, что ее уволили за то, что она подписана на Навального в Инстаграме

Сотрудница конной полиции в Москве Татьяна Зима сообщила, что ее уволили за то, что она подписана на аккаунт оппозиционера Алексея Навального в Инстаграме.

В интервью интернет-изданию «Ридовка» девушка говорит, что сотрудники службы собственной безопасности заявили ей, что раз она оппозиционер, то не может служить родине.

Однако сама она предполагает, что причиной увольнения стала своеобразная конкуренция с официальным представителем МВД Ирины Волк за условное звание «самой красивой женщины-полицейской».

Весной этого года Татьяна Зима уже была наказана за то, что в одном из постов в Инстаграме назвала Владимира Путина «царем».