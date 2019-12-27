Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Глава организации Валентина Мельникова сказала «Эху Москвы», что судя по заключению, представленному ФБК, у Шаведдинова есть заболевание, с которым в армию не призывают. Валентина Мельникова планирует сегодня отправить обращение в Главную военную прокуратуру, чтобы была назначена проверка действий Главного военного комиссариата, поскольку отправка Руслана Шаведдинова в армию прошла с нарушениями.

Пользователи интернета нашли телефон заместителя командира части, в которой находится сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Ему позвонили по этому номеру, однако Беюкага Малик Оглы Агабеков хоть и поднял трубку и вступил в разговор, но на вопросы отвечать отказался.

Агабеков фигурировал в истории с солдатом, который в 2014 году повесился в Мурманской области.

Что касается Руслана шаведдинвоа, то напомню, он был насильно отправлен на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Как сообщалось, для прохождения воинской службы