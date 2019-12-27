Жителя Омска нашли мертвым после того, как он обвинил полицейских в подбросе наркотиков

Дмитрия Федорова мог сбить поезд, но, по некоторым оценкам, его гибель была инсценирована.

Тело 25-летнего омича Дмитрия Федорова с отрезанной головой было найдено накануне у железнодорожных путей. Гибель местного жителя почти сразу вызвала большой резонанс из-за обстоятельств, которые предшествовали трагедии.

15 декабря его задержали на улице сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, пишет интернет-издание «Медуза». Туда же вскоре приехали и полицейские. Позже Федоров объяснял, что ему предложили признаться в преступлении на камеру в обмен на условный срок и он согласился.

В итоге Федорова отпустили под подписку о невыезде. 18 декабря он выложил на своей странице «ВКонтакте» видеоролик с объяснениями – по словам молодого человека, наркотики ему подкинули.

После того, как Федорова нашли мертвым, депутат омского горсовета Дмитрия Петренко усомнился в версии о самоубийстве, которую представили правоохранительные органы. В своем телеграм-канале местный парламентарий написал, что на теле погибшего оказались ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови. Кроме того, Петренко назвал подозрительным поведение полицейских, которые обнаружили тело. При этом, по данным местного портала «НГС55», версию о том, что Федоров сам вышел под электричку, подтверждают показания машиниста состава.

В самоубийство не верит и адвокат погибшего Игорь Суслин. По его словам, Федоров собирался бороться за свою невиновность.

Следственный комитет начал проверку после смерти Федорова, но пока ведомство придерживается той же версии, что и полиция.

По словам депутата Петренко, в деле Федорова было допущено множество нарушений – речь в том числе идет и об обыске в квартире подозреваемого.