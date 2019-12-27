МВД предлагает ввести уголовное наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете

МВД предлагает ввести уголовное наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирование наркосодержащих растений в интернете. Законопроект размещен на правительственном портале нормативно-правовых актов.

Совсем недавно был принят закон, который ввел административную ответственность.

Пропаганда наркотиков в интернете действительно серьезная проблема последних лет, но власти смогут пользоваться этим нововведением в других целях, — сказал в интервью нашей радиостанции политик Евгений Ройзман. Евгений Ройзман подчеркнул, что нет никаких гарантий использования уголовной статьи по назначению.

Ну а главный редактор профильного издания Медиазона Сергей Смирнов считает, что инициатива МВД вообще не имеет никакого отношения к реальной борьбе с наркотиками. По мнению Сергея Смирнова, в числе прочих, могут пострадать организации помощи наркозависимым, поскольку они попадут во власть личной прихоти следователей.

Политолог Алексей Макаркин считает, что инициатива МВД в случае принятия вызовет неоднозначную реакцию и будет неодинаково исполняться в разных регионах.

В действующем законодательстве есть отдельная административная статья о пропаганде наркотиков, которая предполагает штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией товара, и отдельная статья в уголовном кодексе за склонение к употреблению запрещенных веществ. Она, в свою очередь подразумевает возможность лишения свободы на срок до пяти лет.

Впервые за долгое время о необходимости менять эти законы в МВД заговорили в январе этого года. Тогда речь шла о том, чтобы ужесточить административную статью, но уголовной это не касалось. Особое внимание к теме появилось в сентябре, когда президент Владимир Путин сказал о необходимости реального срока за пропаганду запрещенных веществ в интернете.

Сегодня же полицейские предложили внести поправки именно в статью о принуждении или склонении. В МВД считают, что это необходимо, поскольку на экспертизу деятельности в интернете требуется больше времени, чем можно уделять на административные дела. В уголовную статью хотят добавить пункт о пропаганде, за нарушение которого будет грозить до двух лет колонии и штраф пятьдесят тысяч рублей.

Также после сентябрьского заявления президента партия «Справедливая Россия» написала свою версию этого закона. Она подразумевала самое жестокое наказание – до семи лет колонии. Тем не менее, его Госдума рассматривать не стала, поскольку поручение Путина было адресовано правительству.