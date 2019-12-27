Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата. Об этом сообщает РБК. Батурина объявлена в розыск, на нее наложено обязательство о явке.