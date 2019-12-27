На севере Москвы угнали лимузин Сталина

Бронированный ЗИС-115 похитили из гаража, погрузили на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении, – сообщает издание Baza. По документам, автомобиль принадлежал начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана. Утверждается, что Сталин ездил на этом лимузине с 1949 года.
2019-12-27T17:30:00+03:00
2019-12-27T17:32:47+03:00
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17:30, 27 декабря 2019
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