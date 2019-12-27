На севере Москвы угнали лимузин Сталина

Бронированный ЗИС-115 похитили из гаража, погрузили на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении, – сообщает издание Baza. По документам, автомобиль принадлежал начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана. Утверждается, что Сталин ездил на этом лимузине с 1949 года.