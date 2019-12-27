Фонд, которым руководит предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова, занялся разработкой программного обеспечения

«Иннопрактика» купила 51% акций в компании «Иннотех», которая была создана в сентябре этого года, — сообщает издание «Открытые медиа». В прошлом году выручка «Иннопрактики» составила почти полмиллиарда рублей. Крупнейшим заказчиком фонда была «Роснефть».