Сбой произошел в Альфа-Банке

Владельцы карт не могут оплатить ими покупки, снять наличные в банкомате или перевести средства на карту другой финансовой организации, — передает Интерфакс со ссылкой на клиентов. И только что агентство сообщило со ссылкой на пресс-службу банка, что сбой в работе карт устранен.