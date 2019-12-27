Сотрудница московской полиции сообщила, что ее уволили из МВД из-за подписки на Инстаграм Алексея Навального

По словам Татьяны Зимы, сотрудники службы собственной безопасности ведомства ей заявили, что, раз она оппозиционер, то не может служить родине, — передает издание Znak.com. Между тем, служить родине отправили на Новую Землю сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, соратника Навального Руслана Шаведдинова. В армию его забрали после обыска в квартире, при этом молодому человеку отключили сотовую связь и выломали дверь.