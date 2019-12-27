В Архангельске прекращено дело против журналиста, которое завели из-за клипа группы Batushka

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Административное дело против сотрудника издания 29.ru Ярослава Вареника возбудили из-за репоста во ВКонтакте клипа польской блэк-метал группы Batushka, в котором были использованы кадры с патриархом Кириллом. Вареника обвинили в публичном осквернении предметов религиозного почитания.
2019-12-27T17:00:00+03:00
2019-12-27T17:05:28+03:00
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17:00, 27 декабря 2019
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