В Архангельске прекращено дело против журналиста, которое завели из-за клипа группы Batushka

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Административное дело против сотрудника издания 29.ru Ярослава Вареника возбудили из-за репоста во ВКонтакте клипа польской блэк-метал группы Batushka, в котором были использованы кадры с патриархом Кириллом. Вареника обвинили в публичном осквернении предметов религиозного почитания.