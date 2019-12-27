«Союз комитетов солдатских матерей» просит Минобороны обследовать сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Согласно медицинскому заключению, которое прислали из Фонда борьбы с коррупцией, у молодого человека есть заболевания, с которыми в армию не берут, — сказала Интерфаксу глава правозащитной организации Валентина Мельникова. Руслана Шаведдинова силовики вывезли из его квартиры и отправили на Новую Землю. В Минобороны пояснили, что так он призван в армию. «Эху Москвы» удалось дозвониться до заместителя командира части, в которой находится сотрудник ФБК, однако, Беюкага Малик оглы Агабеков отказался отвечать на вопросы корреспондента.
2019-12-27T17:00:00+03:00
2019-12-27T17:04:50+03:00
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Эксклюзив Эха 17:00, 27 декабря 2019
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