Ассоциация букмекеров предупреждает о возможном закрытии всех контор с нового года

Это связано с вступающими в силу изменениями в законодательстве.

На грани закрытия бизнес букмекерских контор оказался из-за новых правил, согласно которым пункты приема ставок теперь должны размещаться на земле, предназначенной для «проведения азартных игр». Регионы до конца года должны были привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с документом, но этого не произошло. Как пишет газета РБК, в Ассоциации букмекерских контор, объединяющей такие бренды, как «Фонбет», «Олимп», «Мегафон Бет», опасаются, что без этого работа фактически станет нелегальной. А это значит увольнение более 20 тысяч работников. В итоге бюджеты недополучат около 5 миллиардов рублей налогов. К тому же начнется бум в секторе незаконной игорной деятельности. Ассоциация обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, который в свою очередь предложил Минэкономразвития принять срочные меры, чтобы не допустить кризиса на рынке. Между тем, эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что угрозы для букмекерского бизнеса нет – назначение земли, определенное до утверждения новых правил, считается законным.

По данным издания «Рейтинг букмекеров», по всей стране работает более 6 тысяч пунктов приема ставок. Объем рынка в прошлом году превысил 1 триллион рублей.