МВД предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

К реальной борьбе с запрещенными веществами эта идея не имеет никакого отношения, — сказал «Эху Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Смирнов добавил, что могут также пострадать организации, которые оказывают помощь наркозависимым людям.

Введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете – своевременная мера, однако это может привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. «Это своевременное предложение, потому что практически вся торговля наркотиками сместилась в интернет. Из-за этого наркомания резко помолодела в стране, и сейчас возраст вовлечения составляет 12 лет. Поэтому то, что власти бьют тревогу, совершенно справедливо», — сказал он. В то же время Е.Ройзман отметил, что из-за «деградации правоохранительной системы в стране» такая мера может привести к злоупотреблениям. «Не исключено, что это может использоваться против инакомыслящих, а также в коммерческих или политических целях», — подчеркнул он.