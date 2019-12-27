Украина оштрафовала казахстанскую авиакомпанию за полеты над Крымом

Это стало первым штрафом за пролет в пределах запрещенной зоны, — сообщили в командовании воздушных сил украинской армии. Как передает Интерфакс, авиакомпания Euro-Asia Air выплатила 136 тысяч гривен, что составляет примерно 360 тысяч рублей. Украинские военные отметили, что российские компании нарушили запрет более 200 тысяч раз и их штрафы насчитывают 13 миллиардов гривен или, по нынешнему курсу, более 34 миллиардов рублей. Но выплачивать штрафы российские перевозчики не собираются.