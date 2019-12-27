Мужчина с ножом пытался ворваться в один из храмов в Москве

Его остановил охранник. Как сообщили в полиции, когда сотрудник ЧОПа стал отбирать оружие, неизвестный поранился. Он передан медикам, мотивы его действий устанавливают, — передает Интерфакс.
2019-12-27T16:30:00+03:00
2019-12-27T16:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 27 декабря 2019
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