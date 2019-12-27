С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С остальных двух девушек снимут завтра, — сообщил Интерфаксу адвокат одной из сестер Алексей Липцер. По его словам, это связано с тем, что будет снят запрет покидать места их проживания с 21 часа до 7 утра. Но все остальные ограничения будут сохранены. Сестрам Хачатурян нельзя использовать любые виды связи и общаться без разрешения уполномоченного лица с кем-либо, кроме адвокатов и следователя. Даже друг с другом. Накануне стало известно, что Генпрокуратура вернула в СК обвинительное заключение в отношении девушек, которым вменяется убийство отца. По версии стороны защиты, это была самооборона. По словам адвокатов, отец сестер Хачатурян их унижал и насиловал.
2019-12-27T16:30:00+03:00
2019-12-27T16:31:41+03:00
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16:30, 27 декабря 2019
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